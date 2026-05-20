Nella serata di ieri, si è conclusa la finale del Grande Fratello Vip con la vittoria di Alessandra Mussolini. Durante l’evento, una concorrente ha espresso insoddisfazione nei confronti del pubblico, commentando con tono arrabbiato e criticando le decisioni prese. La scena è stata registrata in un video circolato sui social, dove si sente chiaramente la sua reazione. La finale ha visto anche altri momenti di tensione tra i partecipanti, con alcune opinioni forti e confronti diretti.

La finale del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera con la vittoria di Alessandra Mussolini. L’ex europarlamentare e showgirl ha conquistato il reality di Canale 5, superando Antonella Elia al televoto flash conclusivo con circa dieci punti percentuali di vantaggio (55.05% contro 46,05%). Un risultato atteso da settimane, ma mai realmente scontato. L'articolo Finale GF Vip, Antonella imbufalita con il pubbico (VIDEO) “Come al solito non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina. Mi aspettavo.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Alessandra sbeffeggia Antonella che poi sclera (VIDEO): “Basta mi hai rotto, perchè devo subire tutto questo? Adesso. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Mi aspettavo di vincere, il pubblico ha fatto vincere quella gallina": Antonella Elia al veleno dopo il secondo posto al GF VipVeramente mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina".

Antonella Elia e il rapporto teso con Valeria Marini, al GF Vip svela: “Ha fatto una cosa grave”Rapporti pessimi tra Antonella Elia e Valeria Marini, cosa ha detto la gieffina dopo l’ingresso della showgirl al GF Vip Antonella Elia non ha certo...

Come da pronostico ALESSANDRA MUSSOLINI ha vinto il #GrandeFratello #GFVip Ha battuto al televoto finale Antonella Elia x.com

Pagelle Grande Fratello Vip, finale 19 maggio e vincitore | La rivincita di Alessandra Mussolini! Elia ko…Grande Fratello Vip 2026: ecco i voti, le pagelle e il vincitore della finale. Alessandra Mussolini si prende una rivincita contro Antonella Elia ... ilsussidiario.net

GF Vip 8, Antonella Elia commenta il secondo posto: Credevo di vincere ioQuesto Grande Fratello Vip 8 non sarebbe stato lo stesso senza la presenza di Antonella Elia e Alessandra Mussolini, vere protagoniste indiscusse dell’edizione. Due figure centrali che, tra scontri, ... quilink.it