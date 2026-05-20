Antonella Elia dopo la vittoria di Mussolini al GF Vip | Il pubblico non ha capito niente e ha votato quella gallina

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha espresso il suo pensiero sulla vittoria di Alessandra Mussolini, affermando che il pubblico non avrebbe compreso appieno la sua persona e che avrebbe preferito un’altra concorrente. Elia, che in passato ha avuto un rapporto complicato con Mussolini, ha commentato anche il ruolo delle scelte degli spettatori durante il reality. La discussione ha attirato l’attenzione sui diversi pareri riguardo alle preferenze del pubblico e alle dinamiche interne al programma.

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Antonella Elia ha commentato la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip. Le due sono state acerrime nemiche, ma hanno anche saputo costruire un rapporto in grado di sostenere l'intero programma. La showgirl commenta in modo pungente l'esito dell'esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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