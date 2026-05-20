Durante l'ultima puntata del GF Vip, Antonella Elia ha commentato con amarezza la sua sconfitta, affermando di aver pensato di vincere lei stessa. Ha inoltre aggiunto che i voti della maggioranza sono andati verso un'altra concorrente, che ha definito con un termine scherzoso. La seconda posizione di questa edizione ha suscitato reazioni tra i partecipanti, alcuni dei quali hanno espresso delusione per il risultato finale. La dinamica delle preferenze dei votanti ha influenzato l'esito del televoto.

La finale del Grande Fratello Vip si è conclusa con il trionfo di Alessandra Mussolini, che ha conquistato la vittoria con il 55,95% delle preferenze al televoto. L'ex europarlamentare ha battuto nello scontro finale l'altra grande protagonista del reality show, Antonella Elia, al termine di un percorso durato due mesi all'interno della casa. Nonostante le due concorrenti abbiano spento insieme le luci dello studio tenendosi per mano, a riflettori spenti la tensione è tornata a farsi sentire, evidenziando come la rivalità che ha caratterizzato l'intera edizione non fosse affatto svanita. La showgirl si è mostrata visibilmente delusa dal secondo posto e non ha nascosto il proprio amaro stupore per l'esito della votazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GF Vip, Antonella Elia dopo la sconfitta: "Pensavo di vincere io, ma hanno votato quella gallina"

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Non è possibile! Antonella Elia crolla in lacrime nel confessionale: il dramma che scuote tutti!

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