GF Vip Antonella Elia dopo la finale | Hanno fatto vincere quella gallina

Dopo la finale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha commentato il risultato del televoto, affermando che hanno fatto vincere Alessandra Mussolini. La concorrente ha espresso il proprio disappunto pubblicamente, scatenando ulteriori discussioni tra i partecipanti e sui social. La sua reazione ha attirato l’attenzione di media e fan, aggiungendosi alle tensioni già presenti nel corso della trasmissione. La questione del voto e le scelte del pubblico sono diventate al centro di nuove conversazioni.

Antonella Elia esplode dopo la finale del Grande Fratello Vip: la concorrente commenta il risultato del televoto che ha premiato Alessandra Mussolini, scatenando nuove polemiche sul verdetto del pubblico. Ieri sera si è conclusa l'ottava edizione del Grande Fratello Vip, con un finale molto combattuto tra le due concorrenti più forti della stagione: Alessandra Mussolini e Antonella Elia. A conquistare la vittoria è stata Alessandra Mussolini, che ha ottenuto il 55,95% delle preferenze al televoto finale, superando proprio la sua storica rivale all'interno della Casa. Rivalità in Casa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia Il percorso delle due finaliste è stato segnato da continui contrasti e momenti di forte tensione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Antonella Elia choc dopo la finale del GF Vip

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