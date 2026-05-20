George my Brother al Primo Piano Ristoteatro | recital dedicato a Gershwin

New York, primi del Novecento. Sono questi gli anni che segnano l'inizio della vicenda raccontata da Ira Gershwin che, nello spettacolo ideato da Roberto Menichini in programma giovedì 28 maggio al Primo Piano Ristoteatro di Roma, diventa l’io narrante e protagonista nel raccontare la vita del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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