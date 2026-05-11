Nel cuore della New York dei primi del Novecento, due fratelli condividono una forte passione per la musica. Uno di loro vince il premio Pulitzer, mentre l’altro è riconosciuto come uno dei più grandi compositori del XX secolo. La loro storia viene ricostruita attraverso il racconto di Ira Gershwin, fratello e collaboratore di George. Il testo si concentra sulla loro relazione e sulla vita nel contesto musicale di quell’epoca.

Due fratelli con una grande passione per la musica nella New York dei primi del Novecento. E’ la storia di Ira e George Gershwin, il primo vincitore di un premio Pulitzer e il secondo uno dei più grandi compositori del XX° secolo. Il loro legame prima di tutto umano e poi artistico è raccontato dal giornalista Roberto Menichini in un recital teatrale in programma a Roma il 28 maggio al ‘Primo Piano ristoteatro’ dal titolo ‘George, my brother’. Ideato, scritto e diretto da Menichini, che interpreta Ira Gershwin, vede come co-protagonista il giovane pianista jazz Gianmarco Giannetti che nella parte di George Gershwin si esibisce al piano con musiche eseguite dal vivo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Teatro, genio e sregolatezza: in ‘George, my brother’ Gershwin raccontato dal fratello Ira

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