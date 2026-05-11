Teatro genio e sregolatezza | in ‘George my brother’ Gershwin raccontato dal fratello Ira
Nel cuore della New York dei primi del Novecento, due fratelli condividono una forte passione per la musica. Uno di loro vince il premio Pulitzer, mentre l’altro è riconosciuto come uno dei più grandi compositori del XX secolo. La loro storia viene ricostruita attraverso il racconto di Ira Gershwin, fratello e collaboratore di George. Il testo si concentra sulla loro relazione e sulla vita nel contesto musicale di quell’epoca.
Due fratelli con una grande passione per la musica nella New York dei primi del Novecento. E’ la storia di Ira e George Gershwin, il primo vincitore di un premio Pulitzer e il secondo uno dei più grandi compositori del XX° secolo. Il loro legame prima di tutto umano e poi artistico è raccontato dal giornalista Roberto Menichini in un recital teatrale in programma a Roma il 28 maggio al ‘Primo Piano ristoteatro’ dal titolo ‘George, my brother’. Ideato, scritto e diretto da Menichini, che interpreta Ira Gershwin, vede come co-protagonista il giovane pianista jazz Gianmarco Giannetti che nella parte di George Gershwin si esibisce al piano con musiche eseguite dal vivo.🔗 Leggi su Lapresse.it
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