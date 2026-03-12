La Compagnia Zappalà Danza presenta la nuova creazione (2025) Brother to Brother – dall’Etna al Fuji, spettacolo che mette in dialogo danza contemporanea e musica dal vivo dei percussionisti giapponesi Munedaiko, musicisti consacrati alla pratica e valorizzazione del tamburo tradizionale giapponese “Taiko” (?tai? ko: grande tamburo) dove la postura, il movimento e la concentrazione sono fondamentali. La creazione di Roberto Zappalà si ispira ai due celebri vulcani l’Etna e il Fuji come simboli di energia primordiale e connessione tra culture, costruendo un’esperienza scenica fatta di ritmo, movimento e forza rituale. Lo spettacolo sarà in scenail 20 marzo alle 21. 🔗 Leggi su Baritoday.it

