Il commissario europeo ha affermato che l’Europa deve agire in modo coordinato per prevenire un isolamento strategico in Africa. La questione riguarda la capacità dei paesi europei di mantenere una presenza efficace nel continente africano, evitando che la frammentazione indebolisca le relazioni e le iniziative comuni. Nel frattempo, l’Italia si è astenuta in occasione di una votazione dell’ONU sulla questione della schiavitù, senza specificare le motivazioni ufficiali di questa decisione.

? Punti chiave Come può l'Europa evitare l'isolamento strategico in Africa?. Perché l'Italia si è astenuta sulla risoluzione ONU sulla schiavitù?. Quali conseguenze hanno i colpi di stato nel Sahel sui diritti?. Come la seta indiana sta garantendo l'autonomia economica alle donne?.? In Breve Crisi sanitaria a Gaza: carenza farmaci e arresti attivisti Sumud Flotilla il 18 maggio. Instabilità nel Sahel: repressione giornalisti e attivisti in Niger, Mali e Burkina Faso. Risoluzione ONU schiavitù transatlantica: astensione dell'Italia contro il voto di USA e Israele. Progetto Freed a Bishnupur: formazione tessile per l'autonomia economica delle donne indiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gentiloni: l’Europa deve agire unita per non restare isolata in Africa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Mattarella: l’Europa deve agire unita per non restare impotente? Domande chiave Come può l'Europa evitare di diventare un attore marginale globale? Quali nuovi Paesi entreranno nel progetto di integrazione...

Leggi anche: Arrivavano dal nulla, come fa chi rimane. La famiglia deve restare unita

Il confronto sul ruolo dell’Europa nel mondo di Trump ha guidato il quinto appuntamento di Leggere il presente, il book club di SDA Bocconi Roma, con Lorenzo Bini-Smaghi e Paolo Gentiloni. #SDABocconiRoma x.com

VIDEO | Europa e Africa, quale futuro?: le risposte al convegno dell’università LumsaTra i relatori Pietro Sebastiani, direttore del Lumsa Università Africa Center (Luac), il commissario Ue Paolo Gentiloni e la docente Leila El Houssi ... dire.it

Non serve separare le carriere: perché la vera riforma della giustizia deve partire dagli errori di Garlasco reddit

Africa-Ue, confronto alla Lumsa con Gentiloni sulle relazioni futureL’ambasciatore Sebastiani promotore dell’iniziativa: partnerariato strategico è il futuro, formare i giovani ... askanews.it