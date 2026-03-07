Arrivavano dal nulla come fa chi rimane La famiglia deve restare unita

Nella tribù di La Roche, una famiglia si mantiene compatta, anche quando arriva dal nulla, come chi rimane. La popolazione locale conosce un uomo chiamato “colui che cammina coi cani” e nessuno ricorda esattamente quando sia iniziato o chi abbia usato per primo questa espressione. La sua presenza è riconosciuta tra gli abitanti del villaggio.

Nella tribù di La Roche mi chiamano l'uomo che cammina coi cani. Non so quando sia cominciato, né chi l'abbia detto per primo. In certi posti i ruoli si decidono senza che nessuno li decida. Sono tre randagi che ho trovato — o che mi hanno trovato — il giorno in cui mi sono sistemato nella casetta accanto al dispensario. Arrivavano dal nulla, come accade con chi poi rimane. Il grande lo chiamo Orso: morbido, paziente, ulula di gioia con una gravità da vecchio saggio. Qualcosa in lui assomiglia alla fiducia — non quella guadagnata, ma quella data senza ragione apparente. Princi è piccola e bianca, passa le serate sul patio a osservarmi con un'attenzione senza sorpresa.