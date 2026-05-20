A Genova, un’anziana è stata vittima di una rapina presso un bancomat, durante la quale è stata aggredita. L’autore del furto è stato arrestato poco dopo, poco distante dal luogo dell’episodio, grazie alle testimonianze e ai controlli delle forze dell’ordine. La donna era stata seguita dall’autobus prima di essere presa di mira, ma le ragioni di questo comportamento non sono ancora state chiarite. La polizia ha confermato l’arresto dell’uomo e sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

? Domande chiave Come ha fatto l'aggressore a farsi rintracciare subito dopo il furto?. Cosa ha spinto l'uomo a seguire la donna dall'autobus?. Quali sono le condizioni di salute della vittima dopo la caduta?. Perché questo episodio ha scosso la sicurezza del quartiere Castelletto?.? In Breve Vittima di 86 anni ferita alla testa con 15 giorni di guarigione.. Aggredita nell'androne del palazzo a Castelletto dopo essere stata seguita dall'autobus.. Identificazione avvenuta tramite traccia digitale lasciata al bancomat nel centro storico.. Soccorso immediato dei vicini di casa con trasporto all'ospedale San Martino.. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile dopo aver aggredito e derubato un’anziana di 86 anni nel quartiere di Castelletto a Genova durante lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, rapina all’anziana: preso dopo il bancomat dopo l’aggressione

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