Truffa l’anziana fingendosi carabiniere | preso al bancomat con oro e contanti
Un'anziana di 78 anni è stata truffata alla Malpensata, dove un uomo si è presentato fingendosi un carabiniere. La vittima, convinta di parlare con un ufficiale di polizia, le ha consegnato oro e contanti al bancomat. La truffa ha avuto luogo in un'area frequentata da cittadini, e l'uomo è stato poi trovato in possesso di quanto aveva ottenuto, tra cui soldi e gioielli. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare il responsabile.
IL RAGGIRO. La vittima, 78 anni, era stata raggirata alla Malpensata con il trucco del falso funzionario di banca. Il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a Rovato mentre tentava di usare la tessera sottratta. Non ha fatto molta strada il truffatore che giovedì mattina ha raggirato una 78enne della Malpensata a Bergamo prima spacciandosi per funzionario di banca e poi per carabiniere. La Polizia locale di Rovato, in provincia di Brescia, lo ha bloccato davanti ad uno sportello bancomat mentre cercava di utilizzare la tessera che aveva sottratto alla donna bergamasca e addosso gli ha trovato anche il resto della refurtiva, composto da contanti e oggetti preziosi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Truffe agli anziani, nuovo raggiro: Siamo i Carabinieri, le hanno clonato la targa
Sullo stesso argomento
Finto carabiniere truffa un’anziana: fermato con oro e contanti appena rubatiUna telefonata, la paura di un pericolo imminente e poi la consegna di gioielli e contanti.
Finto carabiniere truffa un’anziana a Felino: 25mila euro tra gioielli e contantiAncora una truffa ai danni di persone anziane, questa volta messa a segno con la nota tecnica del “finto carabiniere”.
Truffa un'anziana fingendosi un carabiniere: riesce a farsi consegnare gioielli e oltre 4mila euro in contanti Link all'articolo al primo commento facebook
Truffa l’anziana fingendosi carabiniere: preso al bancomat con oro e contantiLa vittima, 78 anni, era stata raggirata alla Malpensata con il trucco del falso funzionario di banca. Il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a Rovato mentre tentava di usare la t ... ecodibergamo.it
Truffa una coppia di anziani fingendosi il nipote in difficoltà e si fa consegnare oltre 8mila euro in contantiTruffa una coppia di anziani fingendosi il nipote in difficoltà e si fa consegnare 8500 euro in contanti. Il fatto è successo a Perugia dove la polizia ha arrestato un cittadino italiano, classe 1992, ... perugiatoday.it