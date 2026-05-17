Un'anziana di 78 anni è stata truffata alla Malpensata, dove un uomo si è presentato fingendosi un carabiniere. La vittima, convinta di parlare con un ufficiale di polizia, le ha consegnato oro e contanti al bancomat. La truffa ha avuto luogo in un'area frequentata da cittadini, e l'uomo è stato poi trovato in possesso di quanto aveva ottenuto, tra cui soldi e gioielli. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare il responsabile.

IL RAGGIRO. La vittima, 78 anni, era stata raggirata alla Malpensata con il trucco del falso funzionario di banca. Il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a Rovato mentre tentava di usare la tessera sottratta. Non ha fatto molta strada il truffatore che giovedì mattina ha raggirato una 78enne della Malpensata a Bergamo prima spacciandosi per funzionario di banca e poi per carabiniere. La Polizia locale di Rovato, in provincia di Brescia, lo ha bloccato davanti ad uno sportello bancomat mentre cercava di utilizzare la tessera che aveva sottratto alla donna bergamasca e addosso gli ha trovato anche il resto della refurtiva, composto da contanti e oggetti preziosi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Truffa l’anziana fingendosi carabiniere: preso al bancomat con oro e contanti

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Truffe agli anziani, nuovo raggiro: Siamo i Carabinieri, le hanno clonato la targa

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