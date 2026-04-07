Un uomo evaso dal carcere è stato catturato in Liguria dopo aver messo a segno un furto con scasso a un bancomat. La fuga è durata fino a domenica pomeriggio, quando è stato rintracciato vicino alle macerie del bancomat che aveva appena svaligiato. Le forze dell’ordine lo hanno individuato e arrestato poco dopo.

La sua fuga è finita domenica pomeriggio, poco lontano dalle macerie del bancomat che era stato appena sventrato. I carabinieri di Varese Ligure, in provincia di La Spezia, hanno stretto le manette ai polsi di L.G., 23 anni, il giovane latitante santangiolino che, lo scorso 1 febbraio, aveva beffato la sorveglianza del carcere di Lodi scavalcando il muro perimetrale e si era trasformato in “uccel di bosco”. Ora la sua latitanza è finita dopo oltre due mesi durante i quali si era reso irreperibile. Sulla sua testa pendeva già un ordine di carcerazione della Procura di Lodi per una serie di colpi ai danni di bancomat messi a segno a Zorlesco e nel Pavese così come era ricercato anche per una condanna relativa a reati commessi da minorenne e per una resistenza a pubblico ufficiale avvenuta a dicembre a Pieve Fissiraga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuggì dal carcere. Preso in Liguria dopo un colpo al bancomat

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