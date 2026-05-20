Gaza flotta intercettata | 27 italiani fermati dopo scontri in mare
Nella giornata di oggi, una flotta è stata intercettata nel porto di Ashdod e 27 cittadini italiani sono stati fermati dopo scontri avvenuti in mare. Durante l’evento, si sono verificati problemi di comunicazione a causa di un blackout dei segnali GPS. Attualmente, i cittadini italiani coinvolti sono trattenuti nel porto israeliano, mentre le autorità stanno verificando i dettagli dell’incidente e le modalità di arresto. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze di sicurezza locali.
? Domande chiave Cosa è successo esattamente durante il blackout dei segnali GPS?. Chi sono i cittadini italiani attualmente trattenuti nel porto di Ashdod?. Perché la Farnesina e i coordinatori riportano numeri diversi di fermati?. Come giustificherà Israele l'uso di proiettili in acque internazionali?.? In Breve Tra i fermati figurano il deputato M5S Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani.. La Farnesina segnala 27 italiani fermati mentre i coordinatori ne contano 29.. Sei imbarcazioni sono state colpite da colpi durante l'intercettazione in acque internazionali.. Tutte le 54 imbarcazioni della flotta sono in trasferimento verso il porto di Ashdod. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Gaza, Flotilla intercettata da Israele. Attivisti arrestati e comunicazioni interrotte
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