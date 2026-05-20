Gaza flotta intercettata | 27 italiani fermati dopo scontri in mare

Nella giornata di oggi, una flotta è stata intercettata nel porto di Ashdod e 27 cittadini italiani sono stati fermati dopo scontri avvenuti in mare. Durante l’evento, si sono verificati problemi di comunicazione a causa di un blackout dei segnali GPS. Attualmente, i cittadini italiani coinvolti sono trattenuti nel porto israeliano, mentre le autorità stanno verificando i dettagli dell’incidente e le modalità di arresto. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze di sicurezza locali.

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? Domande chiave Cosa è successo esattamente durante il blackout dei segnali GPS?. Chi sono i cittadini italiani attualmente trattenuti nel porto di Ashdod?. Perché la Farnesina e i coordinatori riportano numeri diversi di fermati?. Come giustificherà Israele l'uso di proiettili in acque internazionali?.? In Breve Tra i fermati figurano il deputato M5S Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani.. La Farnesina segnala 27 italiani fermati mentre i coordinatori ne contano 29.. Sei imbarcazioni sono state colpite da colpi durante l'intercettazione in acque internazionali.. Tutte le 54 imbarcazioni della flotta sono in trasferimento verso il porto di Ashdod. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza, flotta intercettata: 27 italiani fermati dopo scontri in mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gaza, Flotilla intercettata da Israele. Attivisti arrestati e comunicazioni interrotte Sullo stesso argomento Flotilla per Gaza, 27 italiani fermati: Tajani chiede chiarimenti immediati a Israele sull’uso della forzaABBONATI A DAYITALIANEWS La Farnesina monitora la situazione dei connazionali Sono 27 i cittadini italiani appartenenti alla Flotilla diretta verso... Flotilla intercettata da Israele, 12 italiani fermati: Tajani chiede il rilascio, Fratoianni attaccaSono 12, al momento, gli italiani imbarcatisi sulle navi della Flotilla diretta verso Gaza che sono stati catturati dall’esercito israeliano a largo... Israele intercetta le barche di flotilla, fermati 27 italianiAGI - In queste ultime ore si sono registrati ulteriori intercettamenti da parte di Israele delle imbarcazioni della Flotilla in viaggio verso Gaza. Al momento risultano fermati 27 connazionali. Tajan ... msn.com