Gas più flussi da Usa e Algeria | le mosse dell’Italia per fronteggiare l’impatto della guerra

Nei primi quattro mesi dell’anno, i dati di Snam indicano un aumento dei volumi di gas provenienti dagli Stati Uniti e dall’Algeria. Questi flussi sono cresciuti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, contribuendo a rafforzare le fonti di approvvigionamento del paese. L’Italia ha adottato diverse strategie per gestire la domanda di gas, tra cui l’aumento delle importazioni da queste due aree. I dati evidenziano come le rotte di approvvigionamento siano cambiate nel tempo, adattandosi alle mutate condizioni sul mercato internazionale.

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Nonostante i pesanti riverberi collegati al nuovo fronte di conflitto in Medio Oriente e alla conseguente volatilità a livello internazionale, il sistema gas italiano si è mostrato resiliente ed è riuscito a contenere le conseguenze provocate dai frequenti shock geopolitici, facendo leva su un significativo livello di scorte (l’asticella segna, a oggi, il 54% di riempimento degli stoccaggi, 19 punti percentuali sopra la media Ue) e sulla diversificazione delle fonti. Prova ne sono gli ultimi dati raccolti da Snam che documentano la capacità del sistema di “sostituire” gli ammanchi legati allo stop prolungato dello stretto di Hormuz con altri canali, sfruttando, in particolare, la flessibilità concessa dal gas liquefatto trasportato via nave (Gnl). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Gas, più flussi da Usa e Algeria: le mosse dell’Italia per fronteggiare l’impatto della guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nuovi flussi di gas e Piano Mattei. L’Italia continua a rafforzare le relazioni con l’Algeria Guerra in Iran: Italia cerca gas in Algeria, serveLa guerra in Iran ha scatenato una nuova corsa alle forniture di gas, spingendo la premier Giorgia Meloni a volare ad Algeri per negoziare nuovi... ???Se Hormuz chiude l'Italia si riorganizza. Se Hormuz chiude il mondo si riorganizza intorno ad esso. Ecco perchè l'Azerbaigian è diventato un partner strategico vitale per l'Italia. Il gas proveniente dal TAP copre circa il 15-16% del nostro fabbisogno naz x.com Flussi di gas naturale USA verso impianti GNL ai minimi da 16 settimaneAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com Eni, più gas dall’Africa: primi flussi dall’AngolaSarà il giacimento Quiluma, nell'offshore dell'Angola, a fornire nuovo gas da aggiungere alla dote del gruppo e dare un contributo alla sicurezza energetica dell’Italia. Lì dove l'export iniziale di ... ilmessaggero.it