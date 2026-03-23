Energia e Piano Mattei, mai come in questo preciso frangente, sono legati. La visita di mercoledi prossimo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Algeria cade in un momento delicatissimo, dal momento che la crisi iraniana che interessa il Qatar dopo il blocco di Hormuz ha riportato in auge il dibattito sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. Nello specifico, l’Italia guarda anche ad altri attori, assolutamente strategici, come Algeria e Azerbaigian per non avere conseguenze dirette su famiglie e imprese. Nuovi flussi di gas sono già disponibili, andrà valutato il relativo costo. Al momento l’Algeria è il principale fornitore dell’Italia via gasdotto, con 20,1 miliardi di metri cubi importati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nuovi flussi di gas e Piano Mattei. L’Italia continua a rafforzare le relazioni con l’Algeria

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