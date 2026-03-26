Guerra in Iran | Italia cerca gas in Algeria serve

A causa del conflitto in Iran, l’Italia ha intensificato le trattative per trovare forniture di gas alternative, dirigendosi in Algeria per stringere nuovi accordi di approvvigionamento. La visita della premier nel paese nordafricano si inserisce in una strategia per diversificare le fonti energetiche e garantire la sicurezza delle forniture nazionali. La questione energetica rimane al centro delle discussioni politiche e commerciali.

La guerra in Iran ha scatenato una nuova corsa alle forniture di gas, spingendo la premier Giorgia Meloni a volare ad Algeri per negoziare nuovi contratti. Con il gas russo scomparso quasi del tutto nel 2025 e l’importazione di GNL che supera il 33% nel 2026, il rischio energetico non è svanito ma si è spostato dalle dipendenze dirette verso i rischi delle rotte marittime. L’Italia deve affrontare una sfida strutturale: ridurre la dipendenza dalle importazioni estere, poiché la sicurezza energetica nazionale rimane fragile finché il paese dipende dal gas straniero. La soluzione proposta passa attraverso un duplice binario: potenziare le energie e riattivare il dibattito sul nucleare di nuova generazione, nonostante i tempi tecnici siano lunghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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