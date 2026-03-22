Garlasco svolta nella consulenza Cattaneo | ‘Chiara Poggi ha lottato’

Una nuova fase si apre nel caso Garlasco dopo la consulenza di Cattaneo, che ha analizzato i segni sul corpo di Chiara Poggi. Gli accertamenti hanno portato a una riconsiderazione delle prove e delle testimonianze raccolte. La procura ha deciso di approfondire ulteriormente alcuni aspetti emersi dall'esame, mentre la famiglia della vittima ha espresso la propria posizione.

Svolta nel caso Garlasco grazie alla consulenza Cattaneo. I segni sul corpo della vittima indicherebbero una colluttazione e sotto le unghie il possibile DNA dell’assassino, tuttavia restano limiti e dubbi Nuovi elementi, ma anche nuovi interrogativi. Nel caso diChiara Poggi,la consulenza dell’anatomopatologaCristina Cattaneoriaccende l’attenzione su un punto chiave:la vittima potrebbe aver tentato di difendersi.Secondo quanto riportato dal Tg1, sul corpo della giovane uccisa il13 agosto 2007, ci sarebbero segni compatibili con una violenta colluttazione. Non solo i colpi inferti, probabilmente con unmartello, ma anchelividi, ecchimosi e abrasioni su braccia e gambe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, svolta nella consulenza Cattaneo: ‘Chiara Poggi ha lottato’ Articoli correlati Delitto di Garlasco, il Tg1 e la consulenza Cattaneo: “Chiara Poggi ha lottato con il suo assassino”Garlasco (Pavia), 21 marzo 2026 – Delitto di Garlasco, nella consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo si parlerebbe di segni di... Delitto di Garlasco, il Tg1 e la consulenza Cattaneo: “Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino”Garlasco (Pavia), 21 marzo 2026 – Delitto di Garlasco, nella consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo si parlerebbe di segni di... GARLASCO La consulenza Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi Contenuti e approfondimenti su Chiara Poggi Temi più discussi: Garlasco, slitta il deposito della consulenza sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi: nuova svolta nel caso; Quarto Grado: Garlasco, omicidio di Chiara Poggi: cosa emergerà dalla consulenza sui PC? Video; Delitto di Garlasco, a Quarto Grado l’ombra dei video intimi: il movente era nel pc di Chiara? Il consulente di Stasi: Tracce di accessi; Garlasco in Tv, analisi inedite e svolta sul PC di Chiara Poggi. Milo Infante tuona: Nel 2007 hanno fatto di peggio. Caso Garlasco, Chiara Poggi si sarebbe difesa dal suo assassino: la svolta nella consulenza CattaneoCaso Garlasco, nuove indiscrezioni: Chiara Poggi avrebbe lottato con l’assassino prima di morire. Segni di colluttazione nella consulenza Cattaneo ... tag24.it «Chiara Poggi ha lottato fino alla fine. L'assassino si è fermato a guardarla prima del colpo finale, c'è il suo dna sotto le unghie»Nuovi dettagli emergono sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a ... msn.com Chiara Poggi si difese quando venne uccisa nella sua casa in via Pascoli a Garlasco. Non solo. Avrebbe anche lottato a lungo con il suo killer, il cui Dna potrebbe essere sotto le sue unghie. È quanto emergerebbe dalla super perizia top secret realizzata dot facebook «Chiara Poggi ha lottato a lungo con l'assassino», la perizia che può riscrivere il delitto di Garlasco: l'arma, i tempi diversi e il Dna sotto le unghie x.com