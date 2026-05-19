Una nuova inchiesta riguarda l’apparecchio che Chiara Poggi indossava il giorno del delitto a Garlasco. È stato richiesto un nuovo esame della cavigliera, che potrebbe fornire elementi utili alle indagini. La richiesta è stata avanzata dalle autorità competenti, che intendono analizzare ulteriormente il dispositivo. La cavigliera era presente al momento del delitto e potrebbe contenere dati o tracce utili a chiarire la dinamica dei fatti. La decisione di riaprire l’analisi si inserisce nelle attività investigative in corso.

La cavigliera di Chiara Poggi potrebbe essere utile nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Lo suggerisce Dario Redaelli, consulente della difesa di Andrea Sempio che sostiene che nell’accessorio potrebbero esserci tracce di Dna o i segni di un possibile trascinamento del corpo della ragazza. Chiesto un nuovo esame su un accessorio di Chiara Poggi Cosa disse Alberto Stasi sulla cavigliera La firma del delitto di Garlasco? Chiesto un nuovo esame su un accessorio di Chiara Poggi Un servizio mandato in onda il 19 maggio da Dentro la notizia fa sapere che secondo il consulente dei Poggi, Dario Redaelli, è tempo di analizzare dettagli trascurati in occasione delle precedenti indagini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, cavigliera di Chiara Poggi al centro della nuova inchiesta: chiesto un nuovo esame

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Garlasco, video intimi sul pc di Chiara Poggi al centro delle nuove indagini - Ore 14 Sera 08/01/26

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Il consulente dei Poggi: Non saremmo ancora qui a indagare se si fosse analizzata bene e da subito la scena del crimineDario Redaelli ha 62 anni ed è l’esperto che affianca la famiglia di Chiara nella nuova indagine della Procura di Pavia. I Ris arrivarono tre giorni dopo i carabinieri di Garlasco, Vigevano e Pavia e ... ilgiorno.it