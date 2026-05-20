A Garlasco, nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è stata trovata un’impronta di sangue ancora non identificata all’interno della villetta. La Bpa ha reso nota una risposta ufficiale riguardo a questa scoperta, che si aggiunge ad altri elementi raccolti durante le indagini. Le autorità continuano a esaminare i reperti e a cercare riscontri sugli elementi trovati, senza fornire ulteriori dettagli sui possibili imputati o sulle ipotesi investigative.

Sono tanti gli elementi emersi grazie alle nuove indagini sull’omicidio di Chiari Poggi. Non solo una lunga serie di prove che sembrano escludere Alberto Stasi e incastrare, invece, Andrea Sempio, ma anche indizi che all'epoca delle prime indagini non vennero notati, oppure che furono registrati senza però avere un riscontro. Tra questi ci sarebbe una macchia, rinvenuta nei pressi delle scale che portano al piano superiore della villetta, che i Ris di Cagliari hanno interpretato come la possibile impronta della mano sinistra aperta, ma che ancora non è stata attribuita. Insomma, sono tanti gli aspetti sui quali gli inquirenti dovranno ragionare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, nella villetta un'impronta sporca del sangue di Chiara Poggi ancora ignota: la risposta della Bpa

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