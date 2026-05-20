Garlasco le gemelle Cappa vogliono vedere gli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio

Le gemelle Paola e Stefania Cappa, insieme alla loro madre, Maria Rosa Poggi, hanno presentato una richiesta di accesso agli atti dell'inchiesta riguardante Andrea Sempio, indagato per l’omicidio della loro cugina e nipote, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007. La richiesta si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge il nome di Sempio, con le autorità che stanno esaminando i documenti relativi al caso. La vicenda riguarda un omicidio che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Anche le gemelle Paola e Stefania Cappa e la loro madre, Maria Rosa Poggi, hanno chiesto accesso agli atti dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio della loro cugina e nipote Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell'agosto del 2007.Perché potrebbero aver chiesto l’accesso agli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Garlasco, le gemelle Cappa e i rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio

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