Garlasco le anomalie sui 56mila euro pagati in contanti dai Sempio agli avvocati | Troppo per 3 mesi di lavoro
Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno analizzato i pagamenti in contanti effettuati dalla famiglia Sempio, pari a 56mila euro, destinati agli avvocati. La somma è stata versata nel corso di tre mesi e, secondo gli inquirenti, presenta delle anomalie rispetto a quanto dichiarato. La procura di Pavia ha aperto un fascicolo sul caso di Garlasco, e gli investigatori hanno depositato un rapporto che mette in discussione la destinazione finale di quei fondi.
I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano nella loro informativa depositata nel fascicolo sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia mettono in dubbio che i 56mila euro in contatti della famiglia Sempio erano destinati agli avvocati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, nuovi interrogativi sull'inchiesta Sempio - 1mattina News 15/05/2026
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