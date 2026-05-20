Garlasco le anomalie sui 56mila euro pagati in contanti dai Sempio agli avvocati | Troppo per 3 mesi di lavoro

Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno analizzato i pagamenti in contanti effettuati dalla famiglia Sempio, pari a 56mila euro, destinati agli avvocati. La somma è stata versata nel corso di tre mesi e, secondo gli inquirenti, presenta delle anomalie rispetto a quanto dichiarato. La procura di Pavia ha aperto un fascicolo sul caso di Garlasco, e gli investigatori hanno depositato un rapporto che mette in discussione la destinazione finale di quei fondi.

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