Garlasco il giallo dei 45mila euro in contanti ai tre avvocati prima che Sempio venisse indagato

A Garlasco si apre un nuovo capitolo nel caso legato alla morte di Chiara Poggi, dopo che sono stati scoperti 45mila euro in contanti consegnati a tre avvocati prima che un nuovo indagato fosse iscritto nel registro. Gli ex legali del sospettato attuale hanno dichiarato di aver ricevuto somme di denaro, mentre la difesa dell’indagato ha contestato le accuse e richiesto chiarimenti sui movimenti finanziari. La vicenda si sviluppa mentre proseguono le indagini e si attendono aggiornamenti ufficiali.

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