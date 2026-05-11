Garlasco il giallo dei 45mila euro in contanti ai tre avvocati prima che Sempio venisse indagato
A Garlasco si apre un nuovo capitolo nel caso legato alla morte di Chiara Poggi, dopo che sono stati scoperti 45mila euro in contanti consegnati a tre avvocati prima che un nuovo indagato fosse iscritto nel registro. Gli ex legali del sospettato attuale hanno dichiarato di aver ricevuto somme di denaro, mentre la difesa dell’indagato ha contestato le accuse e richiesto chiarimenti sui movimenti finanziari. La vicenda si sviluppa mentre proseguono le indagini e si attendono aggiornamenti ufficiali.
Scambio di accuse tra i tre ex avvocati di Andrea Sempio nel capitolo dell'inchiesta per corruzione della procura di Brescia, quella che vede indagati l'ex pm Mario Venditti e il padre di Sempio, Giuseppe. I legali che hanno assistito il protagonista del nuovo filone dell'indagine sul delitto di Garlasco sono stati sentiti contemporaneamente a Brescia. Il quesito che hanno posto i pm è: chi è che ha intascato 45mila euro in contanti?, La domanda che i pm hanno posto ai tre legali è semplice: chi ha preso gli almeno 45 mila euro dalla famiglia Sempio, tutti in nero, paventando spese legali mai sostenute (su questo sono tutti...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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IL GIALLO DI GARLASCO | Uno dei particolari contenuti nella relazione del consulente della procura di Pavia facebook
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