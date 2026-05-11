Sempio il giallo dei 45mila euro in contanti ai tre avvocati

Nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, si è approfondito il caso di un ex avvocato coinvolto in un episodio relativo a un pagamento di 45mila euro in contanti. I tre avvocati coinvolti si sono scambiati accuse riguardo a questa somma, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli e le responsabilità legate alla vicenda. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia che coinvolge vari soggetti e accertamenti finanziari.

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Scambio di accuse tra i tre ex avvocati di Andrea Sempio nel capitolo dell’inchiesta per corruzione della procura di Brescia, quella che vede indagati l’ex pm Mario Venditti e il padre di Sempio, Giuseppe. I legali che hanno assistito il protagonista del nuovo filone dell’indagine sul delitto di Garlasco sono stati sentiti contemporaneamente a Brescia. Il quesito che hanno posto i pm è: chi è che ha intascato 45mila euro in contanti? Il 12 novembre 2025 il procuratore Francesco Prete convoca gli avvocati Federico Soldani, Massimo Lovati e Simone Grassi. Come spiega il Corriere della Sera, quest’ultimo a verbale ammette di aver intascato “15 mila euro a testa” senza aver fatto nulla.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, il giallo dei 45mila euro in contanti ai tre avvocati prima che Sempio venisse indagatoScambio di accuse tra i tre ex avvocati di Andrea Sempio nel capitolo dell'inchiesta per corruzione della procura di Brescia, quella che vede... Leggi anche: "Cacciando i soldi si sistema". Il mistero di quei 45mila euro dei Sempio agli investigatori Argomenti più discussi: La Procura: Da Sempio annullamento furioso di Chiara. Il giallo del foglietto nella spazzatura; Giallo di Garlasco, la difesa di Poggi: Nessuna confessione nei soliloqui dell'indagato; Dentro la Notizia: Sempio: il giallo della pen drive e il video intimo di Chiara e Alberto Video; Caso Chiara Poggi, nuovo interrogatorio su Andrea Sempio: si riapre il giallo di Garlasco, possibile svolta. #Garlasco In un’intercettazione del 2017, emergerebbe che #Sempio, in uno dei suoi soliloqui sembra riferirsi all’orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell’omicidio: È successo qualcosa quel giorno…alle 9:30…. x.com Perché ora c'è la mania su Facebook di pigliare per il culo Andrea Sempio per delle fantasie che scriveva su un forum ? reddit Garlasco, il giallo dei 45mila euro: quei pagamenti ai legali prima che Sempio finisse sotto inchiestaLa Procura indaga sui 45mila euro versati ai legali in nero prima ancora che Sempio risultasse ufficialmente iscritto nel registro degli indagati ... affaritaliani.it