Nei giorni scorsi a "Quarto Grado" è andata in onda la registrazione dell'appello finale che Alberto Stasi rivolse al giudice della Cassazione prima della condanna. Quello che era il fidanzato di Chiara Poggi ripercorse, in quell'occasione, le indagini svolte a suo carico e i molti errori che second. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'AUDIO dell'appello di Stasi prima della condanna: "Ho un alibi e sono innocente, avete in mano la mia vita"

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Garlasco: la Procura Generale non chiederà la revisione. Esposti incrociati e due destini in attesa.

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