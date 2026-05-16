Garlasco l' audio delle dichiarazioni di Alberto Stasi in aula prima dell' Appello bis | Sono innocente

Prima della sentenza dell’Appello bis, Alberto Stasi ha rilasciato alcune dichiarazioni in aula, affermando di essere innocente. Poco prima di conoscere l’esito del procedimento, l’imputato si è rivolto ai giudici per esprimere il suo punto di vista e confidare in un senso di giustizia. L’audio delle sue parole è stato registrato durante la fase precedente alla decisione finale, lasciando trasparire una presa di posizione chiara prima dell’esito del processo.

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