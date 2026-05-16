Garlasco l' audio delle dichiarazioni di Alberto Stasi in aula prima dell' Appello bis | Sono innocente
Prima della sentenza dell’Appello bis, Alberto Stasi ha rilasciato alcune dichiarazioni in aula, affermando di essere innocente. Poco prima di conoscere l’esito del procedimento, l’imputato si è rivolto ai giudici per esprimere il suo punto di vista e confidare in un senso di giustizia. L’audio delle sue parole è stato registrato durante la fase precedente alla decisione finale, lasciando trasparire una presa di posizione chiara prima dell’esito del processo.
Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 15 maggio è stato trasmesso l’audio integrale delle dichiarazioni spontanee che Alberto Stasi fece prima della sentenza del processo d’Appello bis, nel 2014, quando fu condannato per la prima volta. L’imputato, in aula con l’accusa di essere il responsabile del delitto di Garlasco, confidava nel “senso di giustizia” e non nella “necessità di trovare un colpevole”. Le dichiarazioni spontanee di Alberto Stasi in Aula Il dettaglio dei pedali L'analisi del suo computer L'appello ai giudici prima della condanna per Garlasco Le dichiarazioni spontanee di Alberto Stasi in Aula Il 17 dicembre 2014 Stasi ha ricevuto la prima condanna al termine del processo d’Appello bis per il delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it
GARLASCO: L'ULTIMA DICHIARAZIONE DI ALBERTO STASI DAVANTI ALLA CASSAZIONE (2014) | AUDIO ORIGINALE
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