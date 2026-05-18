Caso Garlasco | il vigile interrogato su Daniela Ferrari e lo scontrino

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vigile del fuoco è stato ascoltato in relazione al caso di Garlasco, coinvolgendo una donna la cui presenza è al centro dell’indagine. Durante l’interrogatorio, si è parlato anche di uno scontrino di parcheggio che, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato alterato o fabbricato in casa. La questione dello scontrino ha attirato l’attenzione, sollevando dubbi sulla sua autenticità e sulle modalità di produzione. La procura ha continuato a raccogliere elementi per chiarire i dettagli di questa vicenda.

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?? Punti chiave Chi è il vigile del fuoco legato alla donna coinvolta? Come può lo scontrino del parcheggio essere stato fabbricato in casa? Perché le intercettazioni di Giuseppe Sempio mettono in crisi l'alibi? Cosa rivelano i 17 messaggi scambiati la sera prima del delitto??? In Breve Interrogatorio di Antonio il 31 marzo 2025 su 17 messaggi con Daniela Ferrari. Intercettazione del 22 ottobre 2025 tra Giuseppe Sempio e sua moglie. Difesa di Liborio Cataliotti e Angela Taccia contro le ipot . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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