Caso Garlasco | il vigile interrogato su Daniela Ferrari e lo scontrino

Un vigile del fuoco è stato ascoltato in relazione al caso di Garlasco, coinvolgendo una donna la cui presenza è al centro dell’indagine. Durante l’interrogatorio, si è parlato anche di uno scontrino di parcheggio che, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato alterato o fabbricato in casa. La questione dello scontrino ha attirato l’attenzione, sollevando dubbi sulla sua autenticità e sulle modalità di produzione. La procura ha continuato a raccogliere elementi per chiarire i dettagli di questa vicenda.

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