Garlasco la nuova traccia trovata dai Ris dopo 18 anni

Dopo diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, i Ris hanno individuato una nuova traccia che potrebbe riaprire o approfondire le indagini. La scoperta è stata comunicata nelle ultime ore e si aggiunge alle piste già seguite nel corso di questo lungo percorso investigativo. La notizia ha suscitato l’interesse di media e pubblico, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire i dettagli di questa novità. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle analisi giornalistiche.

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