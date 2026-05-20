Garlasco la nuova traccia trovata dai Ris dopo 18 anni
Dopo diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, i Ris hanno individuato una nuova traccia che potrebbe riaprire o approfondire le indagini. La scoperta è stata comunicata nelle ultime ore e si aggiunge alle piste già seguite nel corso di questo lungo percorso investigativo. La notizia ha suscitato l’interesse di media e pubblico, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire i dettagli di questa novità. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle analisi giornalistiche.
A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, l’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi continua a far emergere nuovi elementi destinati ad alimentare il dibattito investigativo e mediatico. Negli ultimi mesi gli accertamenti tecnici disposti dagli inquirenti hanno riportato l’attenzione sulla scena del crimine della villetta di via Pascoli, con approfondimenti su tracce e ricostruzioni già analizzate in passato. Le nuove consulenze dei Ris di Cagliari stanno infatti riesaminando nel dettaglio la dinamica dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. Attraverso moderne tecniche di Bloodstain Pattern Analysis, gli investigatori stanno cercando di ricostruire con maggiore precisione i movimenti avvenuti all’interno dell’abitazione nei momenti immediatamente precedenti alla morte della giovane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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