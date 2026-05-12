Garlasco la nuova traccia | Nel sangue a terra la mano sinistra del killer Si è fermato a osservare Chiara Poggi morta

A Garlasco, la scena del delitto è stata riesaminata utilizzando nuove tecniche di analisi. In particolare, sulle tracce di sangue trovate nella villetta di via Pascoli sono stati identificati residui appartenenti alla mano sinistra dell’autore del delitto. La ricostruzione si basa sulle analisi recenti, che hanno portato a una rivisitazione delle prove raccolte nel 2007. La vittima, Chiara Poggi, è stata trovata priva di vita in quella stessa abitazione.

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