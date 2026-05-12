Garlasco la nuova traccia | Nel sangue a terra la mano sinistra del killer Si è fermato a osservare Chiara Poggi morta
A Garlasco, la scena del delitto è stata riesaminata utilizzando nuove tecniche di analisi. In particolare, sulle tracce di sangue trovate nella villetta di via Pascoli sono stati identificati residui appartenenti alla mano sinistra dell’autore del delitto. La ricostruzione si basa sulle analisi recenti, che hanno portato a una rivisitazione delle prove raccolte nel 2007. La vittima, Chiara Poggi, è stata trovata priva di vita in quella stessa abitazione.
La scena del crimine di Garlasco riletta lla luce delle Bpa sulle tracce di sangue nella villetta di via Pascoli dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. Le analisi scientifiche di ultima generazione, focalizzate sulle tracce ematiche nella villetta, puntano ora verso Andrea Sempio, attualmente indagato, e rivelano i movimenti precisi dell'assassino durante e dopo l'aggressione. Andrea Sempio e il biglietto con scritto «assassino». L'avvocato Cataliotti: «Era un appunto per uno spettacolo teatrale» Il killer ha guardato Chiara morire Le nuove analisi Bpa (Bloodstain Pattern Analysis) della quali parla Il Corriere della Sera hanno individuato schizzi di sangue mai analizzati prima sulle scale della cantina, ma è una traccia sul cosiddetto «gradino zero» a offire una nuova prospettiva agli inquirenti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Garlasco. Il movente sul computer di Chiara. Paura-oscurati i video! Delitto Chiara Poggi.
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Per gli investigatori quella traccia emersa nella nuova Bloodstain Pattern Analysis non appartiene a Chiara Poggi ma all’assassino. Intanto Alberto Stasi ai pm nega che la ragazza gli avesse mai parlato di Andrea Sempio o di avances sospette facebook
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