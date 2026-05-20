A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco si torna a parlare del caso grazie a una nuova traccia emersa dall’inchiesta bis. All’ingresso del soggiorno di una villetta di via Pascoli è stata trovata una mano sinistra coperta di sangue, un elemento che potrebbe modificare la ricostruzione della scena del crimine. La scoperta ha riaperto l’attenzione sul caso, che da tempo aveva lasciato spazio a molte ipotesi. La mano, ora al centro di un’analisi approfondita, rappresenta un dettaglio che potrebbe portare a nuovi sviluppi.

Una mano sinistra impressa nel sangue, all’ingresso del soggiorno della villetta di via Pascoli. È la nuova traccia emersa dall’inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, l’elemento che oggi potrebbe cambiare la lettura della scena del crimine a quasi vent’anni dall’omicidio di Garlasco. L’impronta è stata individuata nella nuova analisi Bloodstain Pattern Analysis dei Ris di Cagliari, la corposa relazione tecnica che ha riesaminato le macchie di sangue presenti nella casa dove il 13 agosto 2007 venne uccisa la ventiseienne. Per gli investigatori si tratta del palmo e delle dita di una mano sinistra “compatibile con quella di un individuo adulto”, lasciata accanto alla più ampia pozza di sangue ai piedi delle scale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la mano insanguinata del killer: 18 anni dopo cambia tutto?

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Garlasco, un'orma insanguinata rimasta nell'ombra per 18 anni - Ore 14 Sera 22/01/2026

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