A settembre 2026, Apple annuncia un cambiamento nella propria strategia di lancio dei nuovi modelli di iPhone. Per la prima volta, il modello Pro dell’iPhone 18 sarà disponibile prima rispetto alle versioni base, che arriveranno con circa sei mesi di ritardo. La società ha comunicato che questa modifica interesserà esclusivamente i dispositivi Pro, mentre i modelli più economici usciranno più tardi rispetto alle consuete date di lancio.

Settembre 2026 segnerà una svolta nella strategia di lancio di Apple. Per la prima volta nella storia degli iPhone, l’azienda di Cupertino spezzerà in due il tradizionale evento autunnale, riservando i modelli di punta per la finestra classica di lancio e posticipando gli iPhone più accessibili alla primavera successiva. Una mossa che ridisegna completamente le dinamiche di mercato e le scelte di chi aspetta l’upgrade annuale. Nell’autunno 2026 arriveranno dunque l’iPhone 18 Pro da 6,3 pollici, l’iPhone 18 Pro Max da 6,9 pollici e la grande novità: il primo iPhone pieghevole di Apple, che misurerà circa 5,5 pollici da chiuso e 7,8 pollici da aperto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Apple cambia tutto: iPhone 18 Pro esce prima (ma i modelli base arrivano sei mesi dopo)

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