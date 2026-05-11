Vi dico di mio figlio Garlasco la mamma di Andrea Sempio rompe il silenzio in tv

La madre di Andrea Sempio ha deciso di parlare in televisione, rompendo il silenzio sul suo figlio. Il caso di Garlasco, collegato all’omicidio di Chiara Poggi avvenuto quasi vent’anni fa, resta al centro delle discussioni pubbliche e sui social. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di continui aggiornamenti e commenti sul procedimento giudiziario, che ancora oggi suscita interesse e polemiche.

Il caso di Garlasco continua a dominare il dibattito televisivo e social, alimentando nuove polemiche a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Nelle ultime settimane la nuova indagine che vede coinvolto Andrea Sempio ha riacceso l’attenzione mediatica con intercettazioni, consulenze tecniche, impronte e ricostruzioni che stanno dividendo profondamente l’opinione pubblica. Ogni trasmissione televisiva sembra aggiungere un tassello a una vicenda che da anni scuote l’Italia. >> “Sentite cosa dice Sempio.”. Garlasco, la bomba di Garofano cambia tutto: cosa succede ora Tra indiscrezioni, presunti nuovi elementi investigativi e confronti sempre più accesi nei talk show, il nome di Sempio è tornato al centro della scena.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Vi dico tutto”. Garlasco, Andrea Sempio in tv con la sua versione dei fattiIl nuovo capitolo del delitto di Garlasco si muove su due binari che continuano a incrociarsi senza mai davvero sciogliersi: da una parte gli...

“Non ho ucciso Chiara”, Andrea Sempio rompe il silenzio sul delitto di Garlasco in un messaggio a Quarto GradoIn queste ultime settimane, l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel luglio del 2007 a Garlasco, è tornato prepotentemente alla ribalta della cronaca...

Argomenti più discussi: Caso Garlasco, le intercettazioni inedite che riscrivono ancora l'inchiesta e ipotizzano il movente; RaiNews. . Ritornano i soliloqui di Andrea Sempio, registrati ancora una volta da una cimice messa nella sua auto a distanza di otto anni, ma stavolta, secondo la Procura di Pavia e i carabinieri, quelle frasi intercettate, sconnesse e inedite, inchioderebbero,; Delitto di Garlasco, Sempio intercettato: ha tentato un approccio al telefono e Chiara Poggi ha rifiutato; Andrea Sempio, il soliloquio in auto: l'approccio con Chiara, il rifiuto e quel video intimo. Ma arriva la replica: Mai visto.

? Dico fin da subito che il mio cliente ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni e non solo, ovviamente, una volta che le avesse ascoltate e contestualizzate e una volta fatto appello alla propria memoria. Così il legale di Andrea Sempio, l'avvo - x.com x.com

Il sistema mi fa soffocare. Ho 26 anni e non ci ho mai capito niente né di me stessa né di questa vita. - Reddit reddit