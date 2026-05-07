Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per la Procura di Pavia | chiuse le indagini cosa succede ora

Le indagini sul delitto di Garlasco sono state ufficialmente concluse dalla Procura di Pavia, che ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi. Ora si attende la decisione del giudice sull’eventuale rinvio a giudizio e l’avvio del processo penale, che determinerà se ci siano elementi sufficienti per procedere contro l’indagato. La vicenda è tornata sotto i riflettori dopo la chiusura delle indagini e l’assegnazione delle accuse.

Sarebbe stata notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini in merito al delitto di Garlasco. Il 38enne è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007, con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà, come riporta l’Ansa. Secondo i pm, il movente sarebbe legato al rifiuto a un’avance da parte del ragazzo che, probabilmente con un martello, l’ha poi colpita almeno 12 volte. Come sottolinea La Stampa, la chiusura delle indagini prelude un’eventuale richiesta di processo. La chiusura formale delle indagini consente ora agli avvocati di accedere alla versione integrale degli atti e quindi venire a conoscenza in maniera dettagliata di tutte le prove raccolte contro Andrea Sempio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per la Procura di Pavia: chiuse le indagini, cosa succede ora Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Notizie correlate Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco: “Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi”, cosa succede orala Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio: è accusato di essere l'unico omicida di Chiara... Caso Garlasco, la procura di Pavia: "Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi"AGI - Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti o con Alberto Stasi nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Dentro la Notizia: Garlasco, Andrea Sempio: Non ho ucciso Chiara Poggi Video. Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio al telefono e Chiara Poggi ha rifiutatoL'indagato lascia dopo quasi 4 ore la Procura e si avvale della facoltà di non rispondere. Atteso l'avviso della chiusura delle indagini (ANSA) ... ansa.it «Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio»: chiuse le indagini su Garlasco, tutti gli indizi della ProcuraLa Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del ... leggo.it Radio1 Rai. . La difesa di Andrea #Sempio è al lavoro per ‘smontare’ le intercettazioni dove lui stesso, parlando da solo, ammette il rifiuto di Chiara e di aver visto alcuni video riservati della vittima con Alberto. “Non provano nulla” dice la difesa. Intanto si deli - facebook.com facebook Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono al lavoro questa mattina per recuperare del materiale audio, ovvero quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in x.com