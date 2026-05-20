Garlasco il commento dell’avvocato De Rensis dopo gli ultimi sviluppi | Bisogna arrendersi

A Garlasco, la vicenda giudiziaria ha ripreso quota con nuovi sviluppi emersi recentemente. Dopo le ultime udienze e le dichiarazioni delle parti coinvolte, si è aperto un nuovo capitolo nel procedimento in corso. La discussione si concentra sulle procedure legali in atto e sulle decisioni prese dai giudici nelle ultime settimane. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha coinvolto diverse figure legali, portando alla ribalta questioni legate alla gestione dei casi giudiziari di questa natura.

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Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito televisivo. Nella puntata del 19 maggio 2026 di “È sempre Cartabianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer ha dedicato un ampio approfondimento al delitto di Chiara Poggi, mentre continuano a far discutere gli ultimi sviluppi dell’inchiesta della Procura di Pavia. Gli investigatori hanno chiuso le indagini indicando Andrea Sempio come unico responsabile dell’omicidio della giovane, avvenuto il 13 agosto 2007, ma il 38enne continua a proclamarsi innocente. Nel corso della trasmissione sono stati ripercorsi i principali elementi raccolti dagli inquirenti nell’ultimo anno di lavoro. Secondo la Procura, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa dopo aver respinto un approccio sessuale da parte di Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, il commento dell'avv De Rensis sulla perizia di Denise Albani - Vita in diretta 27/11/2025 Sullo stesso argomento Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis sorprende gli italiani: cosa sta succedendoUn delitto che sembrava consegnato definitivamente agli atti torna a imporsi nel dibattito pubblico: il caso di Garlasco riaccende l’attenzione dopo... Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis in televisioneIl caso di Garlasco torna improvvisamente al centro della scena mediatica italiana, riaccendendo interrogativi mai sopiti e riportando sotto i... Avendo tanti followers ho deciso di non interagire con i detrattori dell' innocenza di #Stasi. Anche un commento di dissenso dà a queste persone la visibilità che non meritano di avere. Gli riservo l'OBLIO, che a mio modesto avviso, meritano. #garlasco x.com Garlasco, l’intercettazione di Andrea Sempio: Mi hanno tirato dietro il concorso in omicidioIl focus è tutto incentrato su un’intercettazione ambientale attribuita ad Andrea Sempio, registrata il 27 febbraio 2025, giorno in cui l’uomo avrebbe appreso di ... ilmattino.it Garlasco, il commento del ministro Nordio: Paradossale il processo Stasi: sarebbe impossibile in un Paese come l’InghilterraNordio commenta il caso Garlasco e definisce paradossale il processo Stasi, riaprendo il dibattito giudiziario. la7.it