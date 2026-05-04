Garlasco l’annuncio dell’avvocato De Rensis sorprende gli italiani | cosa sta succedendo

Un caso di cronaca nera che sembrava chiuso riappare al centro dell’attenzione pubblica a causa di recenti dichiarazioni dell’avvocato De Rensis. La vicenda, che riguarda un omicidio avvenuto alcuni anni fa, ha visto per lungo tempo un processo concluso e un colpevole condannato. Tuttavia, nuovi sviluppi emersi in televisione hanno riacceso l’interesse e portato alla discussione di eventuali novità giudiziarie.

Un delitto che sembrava consegnato definitivamente agli atti torna a imporsi nel dibattito pubblico: il caso di Garlasco riaccende l’attenzione dopo l’emergere di nuovi sviluppi discussi in televisione. Nell’ultima puntata di “Domenica In”, andata in onda il 3 marzo 2026, giornalisti e ospiti hanno ricostruito gli ultimi passaggi giudiziari che potrebbero incidere sulla lettura dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007. Al centro del confronto c’è l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, già coinvolto in precedenti accertamenti e poi prosciolto. Parallelamente, la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, torna a ribadire la propria linea: attendere la chiusura delle nuove indagini e valutare, sulla base di elementi inediti, un’eventuale richiesta di revisione.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis sorprende gli italiani: cosa sta succedendo Notizie correlate Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis in televisioneIl caso di Garlasco torna improvvisamente al centro della scena mediatica italiana, riaccendendo interrogativi mai sopiti e riportando sotto i... “Io con loro”. Rita De Crescenzo, l’annuncio sulla famiglia nel bosco che ammutolisce gli italiani: cosa sta succedendoLa tiktoker Rita De Crescenzo, diventata famosa due anni fa per il cosiddetto caso Roccaraso, ha annunciato un’iniziativa che unisce la popolarità... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calciomercato Garlasco: novità in panchina in vista dei playoff. L'annuncio; Garlasco, il dilemma di Andrea Sempio e la prova regina che gli fa rischiare l’ergastolo; Garlasco, il pm: Sempio è il killer, uccise Chiara dopo un rifiuto; Garlasco, Bocellari: Stasi fuori dalla scena inaspettato anche per noi. Ora subito la revisione. Sempio e l’ultimo colpo di scena, l’annuncio dell’avvocato TacciaA quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a far parlare di sé con una svolta che riaccende domande, tensioni e attenzione ... thesocialpost.it Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza. Difesa: Non era ChiaraPer il caso Garlasco, 19 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato dalla Procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per ... tg24.sky.it #Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona Decina #GR1 x.com Radio1 Rai. . #Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona D - facebook.com facebook