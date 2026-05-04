Garlasco l’annuncio dell’avvocato De Rensis in televisione

Il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione mediatica italiana, con l’annuncio di un avvocato in una trasmissione televisiva. La vicenda giudiziaria, che ha coinvolto diverse fasi e sviluppi nel corso degli anni, viene nuovamente discussa pubblicamente. La presenza di un avvocato che si rivolge al pubblico attraverso la televisione ha riacceso l’interesse sulla vicenda, che ha già suscitato numerosi interrogativi e discussioni nel tempo.

Il caso di Garlasco torna improvvisamente al centro della scena mediatica italiana, riaccendendo interrogativi mai sopiti e riportando sotto i riflettori una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni. Durante l’ultima puntata di “Domenica In”, andata in onda il 3 marzo 2026, il dibattito si è acceso attorno a nuovi sviluppi che potrebbero cambiare radicalmente la lettura di quanto accaduto nell’estate del 2007. Un racconto che sembrava ormai cristallizzato nelle sentenze, ma che oggi appare tutt’altro che definitivo. >> “Sono di Andrea, li abbiamo trovati lì”. Garlasco, il clamoroso annuncio di Gianluigi Nuzzi in diretta: cosa può cambiare adesso per Sempio A fare da sfondo resta la tragica morte di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007 a soli 26 anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025 Notizie correlate Leggi anche: “Questo devo dirvelo”. Garlasco, l’emozione dell’avvocato De Rensis a Ore 14 “Questo devo dirvelo”. Garlasco, la commozione dell’avvocato De Rensis a Ore 14Il caso Garlasco torna al centro della scena e lo fa con una nuova, delicatissima fase investigativa che riaccende attenzione e tensione attorno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calciomercato Garlasco: novità in panchina in vista dei playoff. L'annuncio; Garlasco, il dilemma di Andrea Sempio e la prova regina che gli fa rischiare l’ergastolo; Garlasco, il pm: Sempio è il killer, uccise Chiara dopo un rifiuto; Garlasco, Bocellari: Stasi fuori dalla scena inaspettato anche per noi. Ora subito la revisione. Sempio e l’ultimo colpo di scena, l’annuncio dell’avvocato TacciaA quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a far parlare di sé con una svolta che riaccende domande, tensioni e attenzione ... thesocialpost.it Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza. Difesa: Non era ChiaraPer il caso Garlasco, 19 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato dalla Procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per ... tg24.sky.it #Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona Decina #GR1 x.com Garlasco, forum e corsi di seduzione: le difficoltà con l’altro sesso dietro al movente di Sempio - facebook.com facebook