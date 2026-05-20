Durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca si è discusso ancora una volta del procedimento giudiziario legato al caso Garlasco, coinvolgendo l’avvocato Antonio de Rensis, che rappresenta Alberto Stasi. In diretta, de Rensis ha commentato alcune affermazioni sulla responsabilità di una figura materna, affermando che anche la madre di Stasi avrebbe potuto agire in modo diverso, lasciando intendere la sua opinione su alcuni passaggi del processo.

Nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca si è parlato nuovamente del caso Garlasco con l'avvocato Antonio de Rensis, legale di Alberto Stasi. De Rensis ha commentato la scelta della difesa di Andrea Sempio di rifiutare due volte l’interrogatorio, sostenendo che l’atteggiamento di chiusura e la richiesta di visionare prima gli atti della Procura potrebbero avere un peso nel procedimento. La discussione si è poi spostata sulle dure lettere che la mamma di Andrea Sempio aveva inviato ad Alberto Stasi mentre si trovava in carcere. "La giustizia italiana con te non ha sbagliato", e ancora "Stai tranquillo, non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina", si leggeva in quelle missive. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, De Rensis sbotta in diretta: "Anche la mamma di Stasi avrebbe potuto farlo ma..."

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