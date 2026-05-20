Garlasco Cataliotti smonta le accuse sullo scontrino come falso alibi di Andrea Sempio | i 4 punti del legale

Il legale di Andrea Sempio ha presentato quattro argomentazioni per contestare le accuse basate su uno scontrino, che secondo l’accusa rappresenterebbe un falso alibi. La difesa ha specificato che lo scontrino in questione presenta caratteristiche che ne dimostrano la validità e la provenienza autentica. Sono stati analizzati dettagli tecnici e documentali per dimostrare che l’elemento non può essere considerato un elemento di prova contro il suo assistito. La discussione si concentra sui punti specifici indicati dall’avvocato e sulla loro rilevanza nel caso.

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