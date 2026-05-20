Garlasco Cataliotti smonta le accuse sullo scontrino come falso alibi di Andrea Sempio | i 4 punti del legale
Il legale di Andrea Sempio ha presentato quattro argomentazioni per contestare le accuse basate su uno scontrino, che secondo l’accusa rappresenterebbe un falso alibi. La difesa ha specificato che lo scontrino in questione presenta caratteristiche che ne dimostrano la validità e la provenienza autentica. Sono stati analizzati dettagli tecnici e documentali per dimostrare che l’elemento non può essere considerato un elemento di prova contro il suo assistito. La discussione si concentra sui punti specifici indicati dall’avvocato e sulla loro rilevanza nel caso.
Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, è tornato a parlare di alcuni aspetti, particolarmente dibattuti, del delitto di Garlasco. In particolare si è soffermato sullo scontrino di un parcheggio di Vigevano, utilizzato come elemento a sostegno dell’alibi del suo assistito. Il legale ha così elencato quattro punti per smontare tutte le accuse di falso relative proprio allo stesso tagliando. In particolare si è soffermato sul contenuto di diverse intercettazioni trapelate negli ultimi giorni e ha aggiunto nuovi spunti di riflessione sull’impronta 33. Delitto di Garlasco, i quattro punti di Liborio Cataliotti sullo scontrino... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Delitto di Garlasco: la verità sullo scontrino di Andrea Sempio
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