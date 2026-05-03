Falso alibi Garlasco cosa è emerso sul famoso scontrino di Andrea Sempio | ora cambia tutto

Il caso di Garlasco si riaccende dopo anni di indagini e procedure giudiziarie, concentrandosi su un dettaglio chiave: uno scontrino che coinvolge Andrea Sempio. Le ultime analisi hanno portato a nuovi riscontri, modificando la ricostruzione dei fatti e aprendo a sviluppi inattesi nel procedimento. La vicenda, che aveva visto precedenti archiviazioni, torna sotto i riflettori per le evidenze emerse in queste settimane.

Il caso Garlasco torna a muoversi dopo anni di piste, archiviazioni e nuove letture degli atti. Al centro dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, c’è oggi Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e attualmente unico indagato dalla Procura di Pavia. La sua posizione viene rivalutata alla luce di elementi già emersi in passato, ma ora riletti con strumenti e ipotesi investigative differenti. I nuovi accertamenti ruotano attorno a tre punti: il Dna sotto le unghie di Chiara, la cosiddetta impronta 33 trovata sulla parete delle scale che portano alla taverna e lo scontrino di Vigevano, per anni considerato un tassello utile all’alibi di Sempio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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