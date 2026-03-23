Delitto di Garlasco | Pm di Pavia al lavoro sull’alibi di Andrea Sempio e sullo scontrino del parcheggio di Vigevano

Da ilgiorno.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Garlasco (Pavia), 23 marzo 2026 – Al Tg1 andato in onda questa sera (lunedì 23 marzo) alle 20 sono state rese note alcune  nuove indiscrezioni sul caso del delitto di Garlasco. I pm di Pavia, riferisce il telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci, si starebbero  concentrando sull'alibi di Andrea Sempio e sullo scontrino del parcheggio che collocherebbe Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, lontano dalla villetta di via Pascoli la mattina del delitto. Gli sms . In particolare – sempre secondo quanto riferito dal telegiornale di Rai1, all'attenzione dei magistrati ci sarebbero anche gli sms tra la madre di Sempio e un vigile del fuoco di Vigevano, che potrebbero far pensare a un loro presunto successivo incontro la mattina dell'omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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