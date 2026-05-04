Nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, sono stati convocati per interrogatorio anche Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Andrea Sempio, insieme alle gemelle Paola e Stefania Cappa. Questo nuovo sviluppo si aggiunge alle testimonianze già raccolte e apre uno scenario diverso nella ricostruzione dei fatti. Le autorità continuano a svolgere le indagini con l’obiettivo di chiarire ogni dettaglio relativo alla notte del delitto.

Ennesimo colpo di scena sulle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Sempio, e Paola e Stefania Cappa. Lo scrive il Tg1 in un'anticipazione sui suoi canali social. Secondo il telegiornale sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle gemelle, due cugine della vittima. Le sorelle Cappa, a quanto si apprende, saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine di Garlasco, ormai arrivata alle battute finali, che vede Sempio indagato per omicidio mentre Alberto Stati sta scontando la condanna per il delitto dell'allora fidanzata, il 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bomba Garlasco, oltre a Sempio interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa

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