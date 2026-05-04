Nella vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi, oltre all’indagato principale Andrea Sempio sono chiamati a comparire anche Marco Poggi e le gemelle Cappa. La procura di Pavia ha aperto una nuova inchiesta nel tentativo di fare luce sui fatti accaduti in via Pascoli nel 2007. Le autorità procedono con gli interrogatori per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Non solo Andrea Sempio come unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in via Pascoli, il 13 agosto 2007. Anche Marco Poggi e le gemelle, Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, saranno interrogati, come persone informate sui fatti, nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Dopo la notizia della convocazione in procura di Sempio, che sarà ascoltato mercoledì 6 maggio, accusato di omicidio volontario e diventato, secondo le nuove indagini, unica persona sulla scena del crimine, il Tg1 ha diffuso tramite i propri canali social la notizia dei nuovi interrogatori. I tre, da sempre nomi che circolano quando si parla dell’omicidio della studentessa, hanno ricevuto dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Garlasco, oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa

Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri

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