Le gemelle Cappa e Marco Poggi in procura la convocazione su Garlasco nel giorno di Andrea Sempio

Le gemelle Cappa e Marco Poggi sono stati convocati in procura per essere ascoltati nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. La convocazione si è svolta a Garlasco nello stesso giorno in cui era stato ascoltato Andrea Sempio. La lista dei testimoni coinvolti nel procedimento giudiziario si sta ampliando, avvicinandosi alla conclusione delle indagini.

Si allunga la lista dei testimoni nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ormai vicina al traguardo. Secondo quanto anticipato dai canali social del Tg1, i carabinieri di Milano hanno notificato gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio a Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima, che saranno ascoltate come persone informate sui fatti. Stesso passaggio anche per Marco Poggi, fratello di Chiara. Le audizioni si aggiungono a quella già in calendario per Andrea Sempio, il 38enne convocato dai pm di Pavia per il 6 maggio in qualità di indagato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tg1 Rai (@tg1raiofficial) La difesa di Sempio: «strumentale mostrizzazione» dell’indagato.🔗 Leggi su Open.online

Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi

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