Garlasco altro colpo di scena i genitori di Sempio | Il ticket l' hai fatto tu
Un'intercettazione captata nell'auto di famiglia potrebbe rivelarsi uno degli elementi più dirompenti nel castello di accuse costruito dagli inquirenti contro Andrea Sempio, indagato nell'ambito della riapertura del caso Garlasco. Al centro della conversazione, avvenuta il 22 ottobre 2025 tra il padre Giuseppe e la madre di Sempio, c'è lo scontrino del parcheggio di Vigevano: il documento che, secondo la difesa, collocava Andrea lontano dalla scena del delitto il giorno in cui fu uccisa Chiara Poggi. Un pezzo di carta diventato, nel corso degli anni, uno dei nodi più controversi dell'intera vicenda giudiziaria. Per capire il peso di questa intercettazione, occorre tornare al mattino del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi venne trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Garlasco | Quattro persone sulla scena
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Caso #Garlasco, altro colpo di scena: gli inquirenti ascolteranno come #testimoni le gemelle #Cappa e #MarcoPoggi. Le cugine di Chiara convocate per domani, per mercoledì il fratello. Sempre mercoledì si terrà l’interrogatorio di #Sempio. #Tg1, servizio di G x.com
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