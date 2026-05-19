Lo scontrino l' hai fatto tu | l' audio dei genitori di Sempio e perché la frase va contestualizzata

"Lo scontrino lo hai fatto tu". La frase pronunciata dal padre di Andrea Sempio e intercettata dagli investigatori potrebbe far crollare uno degli elementi che rappresentavano l'alibi del 38enne, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della procura di Pavia. Lo scontrino. 🔗 Leggi su Today.it

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Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto

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