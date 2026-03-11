Garlasco indagini verso la chiusura su Andrea Sempio | quando arriva la perizia

A un anno dalla riapertura del caso sull’omicidio di Chiara Poggi, le indagini riguardanti Andrea Sempio stanno per concludersi. La procura si prepara a ricevere la perizia richiesta nel corso delle ultime settimane, mentre le indagini si avvicinano alla fase finale. La situazione si sta definendo in modo più chiaro, con i risultati dell’analisi che potrebbero influenzare l’orientamento dell’intero procedimento.

A un anno dalla riapertura del fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio si avvicina alla conclusione formale. Il nodo decisivo è legato all’ultimo accertamento tecnico richiesto dalla Procura di Pavia: una perizia informatica sui computer di Chiara e di Alberto Stasi, chiamata a chiarire uno dei passaggi più controversi del caso. I tempi, però, possono variare: nel peggiore dei casi gli investigatori utilizzeranno tutto il margine previsto, nel migliore la chiusura potrebbe arrivare prima, non appena sarà depositata la relazione. Da quel momento i magistrati dovranno scegliere la strada: rinvio a giudizio oppure archiviazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

