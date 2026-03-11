Garlasco verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio | i tempi della perizia

A un anno dall’apertura delle indagini sul caso di Chiara Poggi, si avvicina la conclusione delle verifiche su Andrea Sempio. Le autorità stanno finalizzando le analisi della perizia, che potrebbero portare a una decisione sui prossimi passaggi. I tempi per completare le procedure sono ormai prossimi, mentre le indagini continuano a concentrarsi sulle prove raccolte finora.

È passato esattamente un anno da quando l’Italia ha scoperto che il caso dell’omicidio di Chiara Poggi era tornato sotto la lente degli investigatori. Nel marzo del 2025 Sempio si presentò in caserma per sottoporsi al prelievo del dna tramite tampone, pochi giorni dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia notificato dai carabinieri il 27 febbraio dello stesso anno. La riapertura del fascicolo era stata disposta dalla Procura dopo la richiesta della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 per l’omicidio della fidanzata, sulla base di una nuova perizia di parte. Ora l’inchiesta si avvia verso la sua conclusione formale. Nel peggiore dei casi gli investigatori utilizzeranno tutto il tempo a disposizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

