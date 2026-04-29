Gardaland apre la stagione con un calendario di eventi che integra temi popolari come Minecraft e K-Pop, puntando a coinvolgere visitatori di tutte le età. Secondo un recente report, il 58% dei viaggiatori cerca momenti di relax, mentre il 45% preferisce condividere esperienze con amici e familiari. Il divertimento e la scoperta del territorio con enogastronomia sono tra gli aspetti più apprezzati, rispettivamente dal 37% e dal 64% dei turisti.

Gardaland lancia la nuova stagione con un calendario di eventi che colgono le tendenze evidenziate anche nel report Future Travel Behaviours 2026: desiderio di relax (58%), condivisione di esperienze con familiari e amici (45%), divertimento (37%), scoperta del territorio ed enogastronomia (64%). Una stagione estiva che sarà caratterizzata da accordi internazionali ed eventi dedicati all’"intrattenimento esperienziale". Merlin Entertainments ha infatti annunciato un nuovo evento temporaneo, “Minecraft Meet the Mobs”, in arrivo a Gardaland Resort dal 18 luglio per sei settimane. Un’esperienza interattiva con sei tappe posizionate in diversi punti del parco, ispirata al celebre videogame, dove gli ospiti potranno incontrare i personaggi ufficiali di Minecraft e vivere ulteriori esperienze.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le novità di Gardaland. Tra Minecraft e K-Pop per condividere emozioni

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