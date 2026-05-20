Ganna al Giro frantuma il record a crono che durava da più di 20 anni e annuncia il ritorno in pista

Nella decima tappa del Giro d'Italia, il ciclista italiano ha stabilito un nuovo record di velocità in cronometro, raggiungendo una media di 54,9 kmh. Con questa prestazione, ha superato il record di 20 anni fa detenuto da un altro corridore, risalente al 2003. La vittoria in questa tappa segna anche il ritorno alle competizioni su pista per il ciclista, che ha annunciato la sua intenzione di riprendere ad allenarsi su questa disciplina.

Con 54,9kmh di medi Filippo Ganna ha vinto la 10a tappa del Giro d'Italia a cronometro, spazzando via il record di David Millar risalente al 2003: mai nessuno veloce come il piemontese su un tracciato oltre i 40km. Nel giorno stesso in cui viene ufficializzato anche il suo ritorno in pista: "Farà i Mondiali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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