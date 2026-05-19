Il ciclista in sella a una bicicletta da cronometro ha concluso una prova di oltre 40 km con una velocità media di 54,921 kmh, stabilendo un record assoluto. La gara si è svolta in una delle tre principali competizioni a tappe, il Giro, il Tour o la Vuelta. Il corridore, piemontese, ha utilizzato un rapporto di trasmissione massimo di circa 64x10 sulla sua pinarello Bolide TT. La prestazione rappresenta un risultato senza precedenti in questa tipologia di gare.

Filippo Ganna e una prestazione mai vista nei grandi giri, in sella alla sua bicicletta Bolide TT Pinarello da cronometro, che è derivata da quella con cui centrò l’8 ottobre 2022 il record dell’Ora in Svizzera con 56,792 km. Oggi Ganna è volato più veloce del vento. Mai nessuno meglio di lui in una cronometro superiore ai 40 chilometri nella storia di Giro, Tour de France e Vuelta. La media del piemontese è stata di 54,921 km sui 42 km da Viareggio a Massa, con un rapporto massimo 64x10 da quasi 14 metri a pedalata: il record precedente apparteneva allo scozzese David Millar, 54,351 kmh sui 49 km del Tour 2003, ed era l’epoca di cronoman come Ullrich, Armstrong e Cancellara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ganna, è una crono assurda: fa 54,921 di media! È record assoluto (oltre i 40 km) tra Giro, Tour e Vuelta

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