Ganna è una crono assurda | fa 54,921 di media! È record assoluto oltre i 40 km tra Giro Tour e Vuelta

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista in sella a una bicicletta da cronometro ha concluso una prova di oltre 40 km con una velocità media di 54,921 kmh, stabilendo un record assoluto. La gara si è svolta in una delle tre principali competizioni a tappe, il Giro, il Tour o la Vuelta. Il corridore, piemontese, ha utilizzato un rapporto di trasmissione massimo di circa 64x10 sulla sua pinarello Bolide TT. La prestazione rappresenta un risultato senza precedenti in questa tipologia di gare.

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Filippo Ganna e una prestazione mai vista nei grandi giri, in sella alla sua bicicletta Bolide TT Pinarello da cronometro, che è derivata da quella con cui centrò l’8 ottobre 2022 il record dell’Ora in Svizzera con 56,792 km. Oggi Ganna è volato più veloce del vento. Mai nessuno meglio di lui in una cronometro superiore ai 40 chilometri nella storia di Giro, Tour de France e Vuelta. La media del piemontese è stata di 54,921 km sui 42 km da Viareggio a Massa, con un rapporto massimo 64x10 da quasi 14 metri a pedalata: il record precedente apparteneva allo scozzese David Millar, 54,351 kmh sui 49 km del Tour 2003, ed era l’epoca di cronoman come Ullrich, Armstrong e Cancellara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ganna, è una crono assurda: fa 54,921 di media! È record assoluto (oltre i 40 km) tra Giro, Tour e Vuelta
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