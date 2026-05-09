Fabrizio Corona | Calciopoli 2 esiste ho le prove E Garlasco in tv è una guerra tra bande ridicola

Fabrizio Corona a Non è la TV commenta il mondo del crime televisivo attaccando tutti: "Garlasco ormai è una guerra tra bande". E anticipa i temi della sua prossima inchiesta: "I procuratori hanno creato una Calciopoli 2. I giocatori del Napoli sono in rivolta contro Antonio Conte".🔗 Leggi su Fanpage.it

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BOMBA FABRIZIO CORONA SU GARLASCO #garlasco #chiarapoggi #truecrimeitalia #crime #misteriitaliani

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